«Сантос» и «Спартак» приостановили переговоры по Вериссимо до следующей недели

Член совета директоров по управлению «Сантосом» Рафаэль Вита прокомментировал ход переговоров со «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо.

«Переговоры по трансферу Вериссимо между «Сантосом» и «Спартаком» продолжаются. Общение проходит в закрытом режиме, и единственное, что я могу сказать, — на этой неделе прошел второй раунд переговоров, после которого клубы решили взять паузу до следующей недели.

Сейчас Вериссимо находится на краткосрочном сборе команды, готовится к игре против «Линенсе» (17 января — прим. ред.), и все его мысли в данный момент связаны с бразильским клубом.

Сам игрок не против переезда в Европу, но все будет зависеть от договоренности сторон и финальных переговоров, дата которых неизвестна. В прессе появляется много информации об условиях сделки, но могу сказать, что практически все цифры далеки от истины. Повторюсь, что в данный момент Вериссимо — игрок «Сантоса» и полностью поручил переговоры руководству клуба и своим агентам, высказывая лишь незначительные пожелания относительно своего будущего», — сказал Вита.

Ранее сообщалось о том, что мошенники выдают себя за агентов Вериссимо.