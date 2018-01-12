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  • «Сантос» и «Спартак» приостановили переговоры по Вериссимо до следующей недели

«Сантос» и «Спартак» приостановили переговоры по Вериссимо до следующей недели

12 января 2018, 18:13
15

Член совета директоров по управлению «Сантосом» Рафаэль Вита прокомментировал ход переговоров со «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо.

«Переговоры по трансферу Вериссимо между «Сантосом» и «Спартаком» продолжаются. Общение проходит в закрытом режиме, и единственное, что я могу сказать, — на этой неделе прошел второй раунд переговоров, после которого клубы решили взять паузу до следующей недели.

Сейчас Вериссимо находится на краткосрочном сборе команды, готовится к игре против «Линенсе» (17 января — прим. ред.), и все его мысли в данный момент связаны с бразильским клубом.

Сам игрок не против переезда в Европу, но все будет зависеть от договоренности сторон и финальных переговоров, дата которых неизвестна. В прессе появляется много информации об условиях сделки, но могу сказать, что практически все цифры далеки от истины. Повторюсь, что в данный момент Вериссимо — игрок «Сантоса» и полностью поручил переговоры руководству клуба и своим агентам, высказывая лишь незначительные пожелания относительно своего будущего», — сказал Вита.

Ранее сообщалось о том, что мошенники выдают себя за агентов Вериссимо.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сантос Спартак
Комментарии (15)
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zico2205
1515770350
Не играют бразильцы-защитники в России....Лучше бы нападающего взяли...
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insider_retro
1515771763
Россия по ВТО вела переговоры с переменным успехом и перерывами около 18 лет... Мы долго запрягаем...))) Бразильцам НАШИХ не измотать...))))
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VVM1964
1515773158
Ну ничего - " не мытьем , так катанием "
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OfaZavr
1515773262
так все окно и будут с ними торговаться а проку ноль и опять под конец с дыркой от бублика, не лучше ли на других обратить внимание пока еще время есть.
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серега кашин
1515773363
на этом все и закончится
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DOCTOR PENALTY
1515775550
Пора про него забыть.
Ответить
Batiqol
1515776256
Спартак возьмет 2 защитника из ФНЛ и все Такое окно закрыто :)
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zigbert
1515782587
Переговоры затягиваются. Похоже на затяжной прыжок.
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OldenVad
1515787110
Правильно, пусть подумают, что могут вообще ничего не получить!
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Сильвербой
1515836075
Я думаю что альтернативные варианты уже прорабатываются! Мы не должны повторять ошибок!
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