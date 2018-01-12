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    «Сантос» и «Спартак» приостановили переговоры по Вериссимо до следующей недели

    Член совета директоров по управлению «Сантосом» Рафаэль Вита прокомментировал ход переговоров со «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо.

    «Переговоры по трансферу Вериссимо между «Сантосом» и «Спартаком» продолжаются. Общение проходит в закрытом режиме, и единственное, что я могу сказать, — на этой неделе прошел второй раунд переговоров, после которого клубы решили взять паузу до следующей недели.

    Сейчас Вериссимо находится на краткосрочном сборе команды, готовится к игре против «Линенсе» (17 января — прим. ред.), и все его мысли в данный момент связаны с бразильским клубом.

    Сам игрок не против переезда в Европу, но все будет зависеть от договоренности сторон и финальных переговоров, дата которых неизвестна. В прессе появляется много информации об условиях сделки, но могу сказать, что практически все цифры далеки от истины. Повторюсь, что в данный момент Вериссимо — игрок «Сантоса» и полностью поручил переговоры руководству клуба и своим агентам, высказывая лишь незначительные пожелания относительно своего будущего», — сказал Вита.

    Ранее сообщалось о том, что мошенники выдают себя за агентов Вериссимо.

    Источник: ТАСС

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    12.01.2018 18:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:34

      Я думаю что альтернативные варианты уже прорабатываются! Мы не должны повторять ошибок!

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 12 января 2018, 22:58

      Правильно, пусть подумают, что могут вообще ничего не получить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 21:43

      Переговоры затягиваются. Похоже на затяжной прыжок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 12 января 2018, 19:57

      Спартак возьмет 2 защитника из ФНЛ и все Такое окно закрыто :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 19:45

      Пора про него забыть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 19:09

      на этом все и закончится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 19:07

      так все окно и будут с ними торговаться а проку ноль и опять под конец с дыркой от бублика, не лучше ли на других обратить внимание пока еще время есть.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 18:42

      Россия по ВТО вела переговоры с переменным успехом и перерывами около 18 лет...
      Мы долго запрягаем...))) Бразильцам НАШИХ не измотать...))))

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 января 2018, 18:19

      Не играют бразильцы-защитники в России....Лучше бы нападающего взяли...

      4
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > zico2205 12 января 2018, 18:51

      Рошу взяли...(((

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > makson_klim 12 января 2018, 19:17

      ему не дают себя проявить! надо доверять кого купили!

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