Вериссимо заявил, что мошенники выдают себя за его агентов

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо, которым интересуется «Спартак», заявил, что на тему трансфера высказываются люди, которые не имеют к нему отношения.

«В последнее время много было сказано о переговорах о моем будущем. Хочу внести ясность. Многие люди выступают в качестве моих представителей на рынке и продвигают свои собственные интересы. Это подорвало мое имя и имя моего агента.

Я хотел бы четко разъяснить, что моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они будут отвечать за меня и только они могут договориться о контракте от моего имени с «Сантосом» или другим клубом, который интересуется мной.

Сейчас я сосредоточен на предсезонной подготовке в «Сантосе», всем остальным предоставляю заниматься моим агентам. Другие люди, которых я не упомянул выше, не являются моими представителями», — приводит слова Вериссимо Adie.

Напомним, что ранее о трансфере высказывался Тиагу Тавейра, который называл себя агентом игрока.