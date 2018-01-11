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    Вериссимо заявил, что мошенники выдают себя за его агентов

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо, которым интересуется «Спартак», заявил, что на тему трансфера высказываются люди, которые не имеют к нему отношения.

    «В последнее время много было сказано о переговорах о моем будущем. Хочу внести ясность. Многие люди выступают в качестве моих представителей на рынке и продвигают свои собственные интересы. Это подорвало мое имя и имя моего агента.

    Я хотел бы четко разъяснить, что моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они будут отвечать за меня и только они могут договориться о контракте от моего имени с «Сантосом» или другим клубом, который интересуется мной.

    Сейчас я сосредоточен на предсезонной подготовке в «Сантосе», всем остальным предоставляю заниматься моим агентам. Другие люди, которых я не упомянул выше, не являются моими представителями», — приводит слова Вериссимо Adie.

    Напомним, что ранее о трансфере высказывался Тиагу Тавейра, который называл себя агентом игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 21:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 11 января 2018, 22:02

      С кем там Измайлов договаривается?
      Интересно, а ФК "Сантос" тоже не знает, кто является представителями игрока, или только один Измайлов не в курсе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 января 2018, 21:52

      санта барбара какая-то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 21:21

      А вот эта инфа может быть тоже от Тавейры?

      1
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