Абидаль: «Когда я болел раком, Месси не запрещал мне присылать видео партнерам по «Барселоне»

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль опроверг информацию о том, что в 2012 году нападающий Лионель Месси запретил ему присылать мотивационные видео одноклубникам. Тогда француз боролся с раком печени, который в итоге победил.

По версии телеканала El Chiringuito, Месси не хотел, чтобы игроки сине-гранатовых смотрели видео Абидаля и расстраивались перед важными матчами.

«Проясню ситуацию: я высылал эти ролики для поднятия командного духа.

Лео не говорил мне, чтобы я перестал это делать. Он говорил только, что игрокам больно видеть меня в таком состоянии», – написал игрок года УЕФА-2006 в твиттере, обратившись к ведущему телеканала Хосепу Педреролю.

Абидаль перенес операцию в апреле 2012 года и возобновил тренировки 1 января 2013.