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    Абидаль: «Когда я болел раком, Месси не запрещал мне присылать видео партнерам по «Барселоне»

    Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль опроверг информацию о том, что в 2012 году нападающий Лионель Месси запретил ему присылать мотивационные видео одноклубникам. Тогда француз боролся с раком печени, который в итоге победил.

    По версии телеканала El Chiringuito, Месси не хотел, чтобы игроки сине-гранатовых смотрели видео Абидаля и расстраивались перед важными матчами.

    «Проясню ситуацию: я высылал эти ролики для поднятия командного духа.

    Лео не говорил мне, чтобы я перестал это делать. Он говорил только, что игрокам больно видеть меня в таком состоянии», – написал игрок года УЕФА-2006 в твиттере, обратившись к ведущему телеканала Хосепу Педреролю.

    Абидаль перенес операцию в апреле 2012 года и возобновил тренировки 1 января 2013.

    Источник: Twitter

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    11.01.2018 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 11 января 2018, 17:31

      блин прощу прощение у Месси а то подумал не хорошее! Аби respect что пояснил ситуацию! Здоровья всем и без травм!

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