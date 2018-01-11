Чансельор: «Когда мне позвонили из «Анжи», не тратил время на раздумья»

Новичок «Анжи» Джон Чансельор рассказал о переходе в махачкалинский клуб.

– О российской лиге мне много рассказывал Анхель (Вилькер, защитник «Ахмата» – прим. «Бомбардира»). Как только я узнал об интересе со стороны «Анжи», я сразу же позвонил ему, и он очень лестно отозвался о клубе. Я знал, что в России сильный чемпионат и видел, как счастлив Анхель здесь. Поэтому я поставил для себя такую цель и хотел добиться того, чего добился мой друг.

– Вы давно знакомы с Анхелем?

– Да, Анхель ведь не просто мой соотечественник. Мы вместе играем в центре обороны сборной Венесуэлы, мы соседи по комнате в сборной и мы действительно хорошие друзья. В общем, когда мне позвонили, я уже не тратил время на раздумья, а сразу спросил когда и куда мне приехать (смеется).

– Ты уже прошел медобследование на своем новом месте работы и сдал спортивные тесты. Как ты сам оцениваешь свое функциональное состояние?

– Перед началом медосмотра я немного волновался потому что хотел показать себя с наилучшей стороны. У меня было то самое чувство, которое бывает, наверное, у любого спортсмена, когда он оказывается там, куда очень стремился попасть. В итоге все прошло нормально, и доктор сказал, что мои результаты были в числе лучших. Несмотря на это я доволен собой не на все 100%, так как знаю, что могу быть готов еще лучше.

17 декабря я сыграл за «Дельфин» и затем пару недель отдыхал с семьей. Этот отдых был мне действительно необходим потому что я провел 42 матча в прошлом сезоне. Теперь мне нужно еще немного времени, чтобы привести себя в идеальные кондиции.

– Как обстоят дела с общением с игроками? Будешь учить русский язык?

– Да, я обязательно выучу русский. Как только я оказался здесь я сразу начал спрашивать у всех как сказать то или иное слово на русском. Я понимаю, что это очень важно для адаптации в команде и готов учиться. Первое, что я планирую сделать в России – это записаться на курсы русского языка. Хуан (Лескано) хорошо говорит по-русски и его жена учитель, так что я с удовольствием готов посещать ее уроки.

Прежде 26-летний футболист выступал за эквадорский «Дельфин», венесуэльские «Минерос», «Депортиво Ла Гуайра» и «Депортиво Лара».