Бубнов: «Коутиньо не хуже Неймара»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в «Барселону». По неофициальным данным, каталонцы заплатили «Ливерпулю» за бразильца 120 миллионов с возможностью выплаты дополнительных 40 миллионов в виде бонусов.

«Коутиньо вполне может заменить в «Барселоне» Иньесту. Он футболист такого плана, который может сыграть как в атаке, так и в полузащите. Например, я не помню, когда Иньеста забивал за «Барселону», а Коутиньо в «Ливерпуле» часто отмечался забитыми мячами. Также он является универсальным игроком. Коутиньо может сыграть в нападении и в центре поля, чего не мог сделать Неймар, который заточен только на атаку. Поэтому Коутиньо не хуже Неймара», – сказал Бубнов.