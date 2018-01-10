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    Бубнов: «Коутиньо не хуже Неймара»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход Филиппе Коутиньо в «Барселону». По неофициальным данным, каталонцы заплатили «Ливерпулю» за бразильца 120 миллионов с возможностью выплаты дополнительных 40 миллионов в виде бонусов.

    «Коутиньо вполне может заменить в «Барселоне» Иньесту. Он футболист такого плана, который может сыграть как в атаке, так и в полузащите. Например, я не помню, когда Иньеста забивал за «Барселону», а Коутиньо в «Ливерпуле» часто отмечался забитыми мячами. Также он является универсальным игроком. Коутиньо может сыграть в нападении и в центре поля, чего не мог сделать Неймар, который заточен только на атаку. Поэтому Коутиньо не хуже Неймара», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    10.01.2018 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 10 января 2018, 19:20

      Тогда по логике Бубнова - Глушаков круче Неймара, он может сыграть и в полузащите, и в нападении, и голы забивал и в воротах стоял.
      Короче, бредовая логика.

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