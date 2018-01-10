Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини может возглавить сборную Австралии

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является претендентом на вакантную должность в сборной Австралии. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Италии.

    «Сейчас у Манчини есть контракт c «Зенитом», но он никогда не тренировал сборную, а возглавить ее перед чемпионатом мира – и что может быть лучше?

    Думаю, он является действительно серьезным кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии. Считаю, он принесет новый дух в команду», – рассказал представитель AFS Sports Management Энгин Дурмус.

    Стоит отметить, что Манчини придется конкурировать в этом с Марсело Бьелсой, Луи ван Гаалом, Луисом Фелипе Сколари и Свен-Гораном Эрикссоном.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +175

      СуперДизель 10 января 2018, 18:17

      у Австралии денег не хватит на неустойку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 января 2018, 17:28

      В сборной Лимпопо должность вакантна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kolbaser105 10 января 2018, 14:03

      На кой хрен писать ВОЗГЛАВИТ,а затем МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ.Новости с такими заголовками выводят из себя.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > kolbaser105 10 января 2018, 17:12

      согласен. можно было написать Гончаренко, Семин, Каррера и Манчини являются претендентами на вакантную должность в сборной Австралии. Есть ещё несколько мало известных претендентов Марсело Бьелса, Луи ван Гаал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Горан Эрикссон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 10 января 2018, 13:47

      Чего он только "не возглавил" за последние полгода.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 13:45

      Хоть на край света, только подальше от бакланов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 10 января 2018, 13:26

      после прекрасного болото,захотелось солнца,это нормально Роберто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 января 2018, 13:24

      Ничего нового он сборной Австралии не даст...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 января 2018, 12:27

      люблю я трансферные окна

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > СОКОЛ САРАТОВ 10 января 2018, 17:29

      Какой полет фантазии и дури.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 10 января 2018, 12:06

      Неужели свершится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 января 2018, 11:39

      бежать надо из зенита пока не опозорился

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11