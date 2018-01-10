Манчини может возглавить сборную Австралии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является претендентом на вакантную должность в сборной Австралии. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Италии.

«Сейчас у Манчини есть контракт c «Зенитом», но он никогда не тренировал сборную, а возглавить ее перед чемпионатом мира – и что может быть лучше?

Думаю, он является действительно серьезным кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии. Считаю, он принесет новый дух в команду», – рассказал представитель AFS Sports Management Энгин Дурмус.

Стоит отметить, что Манчини придется конкурировать в этом с Марсело Бьелсой, Луи ван Гаалом, Луисом Фелипе Сколари и Свен-Гораном Эрикссоном.