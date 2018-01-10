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Манчини может возглавить сборную Австралии

10 января 2018, 10:30
20

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является претендентом на вакантную должность в сборной Австралии. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Италии.

«Сейчас у Манчини есть контракт c «Зенитом», но он никогда не тренировал сборную, а возглавить ее перед чемпионатом мира – и что может быть лучше?

Думаю, он является действительно серьезным кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии. Считаю, он принесет новый дух в команду», – рассказал представитель AFS Sports Management Энгин Дурмус.

Стоит отметить, что Манчини придется конкурировать в этом с Марсело Бьелсой, Луи ван Гаалом, Луисом Фелипе Сколари и Свен-Гораном Эрикссоном.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Трансферы Зенит Австралия Манчини Роберто
Комментарии (20)
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Garrincha58
1515570384
чем раньше тем лучше
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ilichkadr
1515571349
Ну, да Манчини придется конкурировать с Марсело Бьелсой, Луи ван Гаалом, Луисом Фелипе Сколари, Свен-Гораном Эрикссоном.......Карпиным, Гаджиевым, если они конечно поверят в сей бред..............
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Igor Belousov
1515573566
бежать надо из зенита пока не опозорился
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СОКОЛ САРАТОВ
1515576447
люблю я трансферные окна
Ответить
Portoz
1515579973
после прекрасного болото,захотелось солнца,это нормально Роберто
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515581113
Хоть на край света, только подальше от бакланов
Ответить
VSt
1515581244
Чего он только "не возглавил" за последние полгода.
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kolbaser105
1515582238
На кой хрен писать ВОЗГЛАВИТ,а затем МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ.Новости с такими заголовками выводят из себя.
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Одинокий волк Маквейд
1515594480
В сборной Лимпопо должность вакантна.
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СуперДизель
1515597430
у Австралии денег не хватит на неустойку
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