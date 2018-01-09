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    Итальянская федерация футбола рассматривает Конте, Анчелотти и Манчини на пост главного тренера сборной

    Итальянская федерация футбола рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Карло Анчелотти и Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной. Согласно утвержденному бюджету на 2018 год, на зарплату новому тренеру команды заложено 5 миллионов евро.

    Напомним, Анчелотти находится без работы с сентября после увольнения из «Баварии». При этом ранее он заявил, что по-прежнему хочет работать на клубном уровне.

    Конте в настоящее время возглавляет «Челси», однако ожидается, что специалист покинет синих по завершении сезона.

    Манчини в данный момент руководит «Зенитом». Вчера он заявил, что готов рассмотреть вариант с приглашением в «скуадру адзурру».

    Источник: Football Italia

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    09.01.2018 13:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 9 января 2018, 17:18

      Конте, наверное , а то слишком много слухов об уходе от Челси

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 января 2018, 16:10

      Италия мне симпатична по всем параметрам:
      Как место отдыха,как девчонками,как вечной веселухой,а
      также граппой)))....про футбол и говорить нечего- Дзофф,Буффон,Ривера,Де Росси,Мальдини,хватит пожалуй....
      Что касается тренера ,то ИМХО - кто их сделал чемпионами в 2006 году,тот и должен им быть.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 января 2018, 13:48

      Желая только добра сборной Италии, считаю, что должны назначить Антонио Конте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 13:37

      чего думать манчини номер 1 на пост не прогадаете

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 9 января 2018, 18:07

      может пусть лучше в Зене останется хотя бы до лета, очень уж нравиться как у них дела идут и как игра поставлена))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 9 января 2018, 18:15

      он мягкотелый не выдержит этого со всех сторон давления требуя очень многого от него думаю драпанёт от тётки

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 9 января 2018, 18:17

      может только деньги остановят не уходить, если только уволят и жирную неустойку выплатят тогда доволен будет.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 9 января 2018, 18:26

      да он и сейчас не дурно завален по горло деньгами думаю у нас здесь а может и в европе у него самая большая зарплата ему грех жаловаться но нам ведь интересно продолжения сериала что он с Дзюбой делать будет и его новые эксперименты с составом

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Полная Канистра 9 января 2018, 18:27

      ведь еще такой фишки не было после цыгана

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 9 января 2018, 18:29

      да мы все в предвкушении чем все закончиться! ))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 9 января 2018, 18:36

      ждемс ждемс уж скорей чемп начался надоело ерунду от всяких источников читать

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 9 января 2018, 18:37

      это точно, пока зима какого бреда только не начитаешься.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 января 2018, 13:27

      Берите Манчини, пролетите мимо ЧЕ.

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