Итальянская федерация футбола рассматривает Конте, Анчелотти и Манчини на пост главного тренера сборной

Итальянская федерация футбола рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Карло Анчелотти и Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной. Согласно утвержденному бюджету на 2018 год, на зарплату новому тренеру команды заложено 5 миллионов евро.

Напомним, Анчелотти находится без работы с сентября после увольнения из «Баварии». При этом ранее он заявил, что по-прежнему хочет работать на клубном уровне.

Конте в настоящее время возглавляет «Челси», однако ожидается, что специалист покинет синих по завершении сезона.

Манчини в данный момент руководит «Зенитом». Вчера он заявил, что готов рассмотреть вариант с приглашением в «скуадру адзурру».