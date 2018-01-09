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    Титов: «Для «Спартака» было бы идеально продать Зе Луиша и на вырученные деньги приобрести Смолова»

    Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что для красно-белых было бы идеальным вариантом продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон», а на вырученные деньги приобрести форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    Ранее появилась информация, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

    – Главная трансферная тема после Нового года – возможный уход нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Брайтон». Как, на ваш взгляд, нужно поступить, если за него действительно дают 20 миллионов фунтов?

    – Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли «Спартак» найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

    – Вы правда так думаете? Он лучше Смолова?

    – По потенциалу – да. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

    – Но в истории остаются голы – а их мало. Кроме того, ни один чемпионат не провел полностью из-за травм.

    – Я с этого и начал. Но еще раз – вопрос в замене, которую в зимнее трансферное окно найти нелегко.

    – Почему Зе Луиш не слишком забивной?

    – Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть.

    – Как вам такой вариант – продать Зе за 20 миллионов фунтов, а купить на вырученные средства Смолова?

    – Идеально. Но пойдет ли на это Сергей Галицкий? Есть большие сомнения, что «Краснодар» станет усиливать конкурента.

    Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 19:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 января 2018, 10:31

      губа не дура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 9 января 2018, 23:26

      Зе луиш работяга и мяч придержать и головой побороться,а Смолов пежон только против слабаков играет.Определенно Зе лучше Смолова.У Спартака есть кому забивать

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 января 2018, 23:14

      Согласен полностью с Егором.

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 января 2018, 21:48

      Зе играет на команду, а Смолов в основном на себя, Зе однозначно полезнее да и верх за ним.

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 20:45

      нашли кого спросить!!! про детскую школу рассуждает!сынок вам дворовый АЕК банку вкатил а вы три специалиста мля аттестованные сидите как школьные тренера на лавке под козырьком спрятались и с Димоном глазками хлопали!!! Тебе Егорка чукотского аутсайдера тренировать всю жизнь в лучшем случае...как бы ты там раньше не играл...Вперед FCSM

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 января 2018, 20:21

      а где свои воспитанники???вы же на слуху по всему миру своими воспитанниками!

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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 9 января 2018, 20:20

      НЕ ФАКТ КТО ЛУЧШЕ

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 января 2018, 19:57

      усиливать того, кто по определению лучше - смех да и только... да и Зе на голову сильней и в подыгрыше и в физике, изматывает, стягивает на себя защитников, а забивают другие - нормальная ситуация... еслиб не паспорт и возможность с появлением смолова в составе купить ЛЗ легионера и поставить его в старт, вписываясь в лимит, то на счет разрисованного вообще разговор не шел, собственно сам клуб об этом и не заявляет, так что пусть дальше дербанят динамо- опыт есть

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > Боцман59rus 9 января 2018, 23:33

      100%обоими руками за!

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 января 2018, 19:41

      имхо Зе лучше...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 19:25

      в заголовке выдают за слова Титова а на деле так звучит вопрос журналиста а Егор даже усомнился что переход Смолова возможен.

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