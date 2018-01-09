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  • Титов: «Для «Спартака» было бы идеально продать Зе Луиша и на вырученные деньги приобрести Смолова»

Титов: «Для «Спартака» было бы идеально продать Зе Луиша и на вырученные деньги приобрести Смолова»

9 января 2018, 19:00
24

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что для красно-белых было бы идеальным вариантом продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон», а на вырученные деньги приобрести форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее появилась информация, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

– Главная трансферная тема после Нового года – возможный уход нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Брайтон». Как, на ваш взгляд, нужно поступить, если за него действительно дают 20 миллионов фунтов?

– Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли «Спартак» найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

– Вы правда так думаете? Он лучше Смолова?

– По потенциалу – да. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

– Но в истории остаются голы – а их мало. Кроме того, ни один чемпионат не провел полностью из-за травм.

– Я с этого и начал. Но еще раз – вопрос в замене, которую в зимнее трансферное окно найти нелегко.

– Почему Зе Луиш не слишком забивной?

– Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть.

– Как вам такой вариант – продать Зе за 20 миллионов фунтов, а купить на вырученные средства Смолова?

– Идеально. Но пойдет ли на это Сергей Галицкий? Есть большие сомнения, что «Краснодар» станет усиливать конкурента.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Краснодар Брайтон Смолов Федор Зе Луиш
Комментарии (24)
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sidul1
1515514141
Ну да,продать Промеса и на вырученные деньги купить Шатова.Сейчас есть игра и команда,зачем кого то продавать?
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Полная Канистра
1515514426
и деньги хочется взять и конкурента не хочет усиливать надо выбирать из этих 2х зол
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oyabun
1515514533
Вопрос со Смоловым, по словам самого Федуна, закрыт прошлым летом. И с тех пор ничего не поменялось. А у Зе большой потенциал. Если с ним грамотно работать, он себя еще не раз проявит с самой лучшей стороны.
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yarik1_78
1515514846
Титька-друг Трубача!
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Сильвербой
1515515076
Был бы Смолов не паспортист сейчас бы и разговора о нем не было!!! Звезда епт...!!!
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DOCTOR PENALTY
1515515122
Поздно Егор Ильич, Смолова ваш одноклубник Виктор Булатов отрекомендовал в Зенит. А если серьёзно - чуйка подсказывает, что по теплу Зе себя покажет.
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OfaZavr
1515515143
в заголовке выдают за слова Титова а на деле так звучит вопрос журналиста а Егор даже усомнился что переход Смолова возможен.
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a_who
1515516071
имхо Зе лучше...
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Боцман59rus
1515517061
усиливать того, кто по определению лучше - смех да и только... да и Зе на голову сильней и в подыгрыше и в физике, изматывает, стягивает на себя защитников, а забивают другие - нормальная ситуация... еслиб не паспорт и возможность с появлением смолова в составе купить ЛЗ легионера и поставить его в старт, вписываясь в лимит, то на счет разрисованного вообще разговор не шел, собственно сам клуб об этом и не заявляет, так что пусть дальше дербанят динамо- опыт есть
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Сержтир
1515528889
Согласен полностью с Егором.
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