Титов: «Для «Спартака» было бы идеально продать Зе Луиша и на вырученные деньги приобрести Смолова»

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что для красно-белых было бы идеальным вариантом продать нападающего Зе Луиша в «Брайтон», а на вырученные деньги приобрести форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее появилась информация, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего кабовердианца 20 миллионов фунтов стерлингов.

– Главная трансферная тема после Нового года – возможный уход нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Брайтон». Как, на ваш взгляд, нужно поступить, если за него действительно дают 20 миллионов фунтов?

– Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли «Спартак» найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

– Вы правда так думаете? Он лучше Смолова?

– По потенциалу – да. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

– Но в истории остаются голы – а их мало. Кроме того, ни один чемпионат не провел полностью из-за травм.

– Я с этого и начал. Но еще раз – вопрос в замене, которую в зимнее трансферное окно найти нелегко.

– Почему Зе Луиш не слишком забивной?

– Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть.

– Как вам такой вариант – продать Зе за 20 миллионов фунтов, а купить на вырученные средства Смолова?

– Идеально. Но пойдет ли на это Сергей Галицкий? Есть большие сомнения, что «Краснодар» станет усиливать конкурента.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14-ти матчах, отметившись четырьмя голами и шестью передачами.