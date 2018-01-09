Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ковач: «Интерес «Спартака» к Караваеву? Слышал что-то такое, но конкретной информацией не владею»

Ковач: «Интерес «Спартака» к Караваеву? Слышал что-то такое, но конкретной информацией не владею»

9 января 2018, 18:15
15

Тренер «Спарты» Радослав Ковач заявил, что слышал об интересе со стороны «Спартака» к защитнику Вячеславу Караваеву. При этом он подчеркнул, что не хотел бы ухода россиянина из пражской команды.

«Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны «Спартака»? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал», – сказал Ковач.

В нынешнем сезоне 22-летний Караваев принял участие лишь в семи матчах «Спарты».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Спарта Спартак Караваев Вячеслав
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Братья Васильевы
1515511031
Неплохой парень на вырост.
Ответить
Диктор
1515511066
Купи его Спартак от всей Души желаю этого.
Ответить
Куртуазные манеры
1515511302
Удивлен, как его до сих пор не подписал никто. У парня потенциал огромный.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1515511509
Вопрос-Куда смотрит Гинер???
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515511669
Перспективный парень, уже сказал своё слово. Только рады, если будет в Спартаке
Ответить
Полная Канистра
1515512004
очень стоящий готовый игрок неплохо бы его заманить Родионов глаза разуй
Ответить
OfaZavr
1515512639
Вот его приходу очень рад был бы, хороший, молодой и перспективный игрок, хоть не кот в мешке как этот Царь из швейцарской лиги.
Ответить
Сильвербой
1515513334
Хотелось бы побольше конкретики в этом вопросе и неплохо было бы заполучить этого парня в красно-белые ряды!!!
Ответить
VVM1964
1515515049
Ну и на хера тогда об этом писать ?
Ответить
Добрый Бобер
1515515305
А почему не пишут "бывший игрок "Спартака", а ныне тренер "Спарты"... или "напоминаем, что с 2005 по 2008 год Радослав Ковач защищал цвета..."?
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+