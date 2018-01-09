Ковач: «Интерес «Спартака» к Караваеву? Слышал что-то такое, но конкретной информацией не владею»

Тренер «Спарты» Радослав Ковач заявил, что слышал об интересе со стороны «Спартака» к защитнику Вячеславу Караваеву. При этом он подчеркнул, что не хотел бы ухода россиянина из пражской команды.

«Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны «Спартака»? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал», – сказал Ковач.

В нынешнем сезоне 22-летний Караваев принял участие лишь в семи матчах «Спарты».