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    Ковач: «Интерес «Спартака» к Караваеву? Слышал что-то такое, но конкретной информацией не владею»

    Тренер «Спарты» Радослав Ковач заявил, что слышал об интересе со стороны «Спартака» к защитнику Вячеславу Караваеву. При этом он подчеркнул, что не хотел бы ухода россиянина из пражской команды.

    «Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны «Спартака»? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал», – сказал Ковач.

    В нынешнем сезоне 22-летний Караваев принял участие лишь в семи матчах «Спарты».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 18:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 января 2018, 19:28

      А почему не пишут "бывший игрок "Спартака", а ныне тренер "Спарты"... или "напоминаем, что с 2005 по 2008 год Радослав Ковач защищал цвета..."?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 19:21

      8 игр провел Караваев явно не игрок основы команды которая борется у себя за еврокубки в провальном сезоне, лучше уж приглядеться к футболистам Виктории Плзень она за 16 матчей пропустила 5 мячей и лидер чемпионата с отрывом в 12 очков , а ечли его хотите из за того , что он Русский то тогда уж лучше обратить внимание на Набиулина или Ташаева или Морозова

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:55

      Хотелось бы побольше конкретики в этом вопросе и неплохо было бы заполучить этого парня в красно-белые ряды!!!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:43

      Вот его приходу очень рад был бы, хороший, молодой и перспективный игрок, хоть не кот в мешке как этот Царь из швейцарской лиги.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > OfaZavr 9 января 2018, 18:57

      Ну ну Караваев 8 игр сыграл в этом сезоне провел и спарта не ахти 5 место в своем чемпионате

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > кузнецов артем 9 января 2018, 19:30

      а известно ли Вам что на него новый тренер просто не рассчитывает поэтому и усадил в запас, а в прошлом он играл постоянно, забивал и признавался игроком месяца в команде.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 18:33

      очень стоящий готовый игрок неплохо бы его заманить Родионов глаза разуй

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 18:27

      Перспективный парень, уже сказал своё слово. Только рады, если будет в Спартаке

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 18:25

      Вопрос-Куда смотрит Гинер???

      2
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      Рейтинг: +876

      movie > Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 18:36

      только не в шорт-лист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > movie 9 января 2018, 18:51

      Я тут узнал,ЦСКА тоже обращался лично к игроку,возможен переход в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 9 января 2018, 18:21

      Удивлен, как его до сих пор не подписал никто. У парня потенциал огромный.

      9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 января 2018, 18:17

      Купи его Спартак от всей Души желаю этого.

      4
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 9 января 2018, 18:17

      Неплохой парень на вырост.

      9
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