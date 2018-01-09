Селюк: «Зачем Каборе уезжать из РФПЛ? Кайф играть здесь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, считает, что 29-летнему игроку в настоящий момент нет смысла покидать РФПЛ.

Ранее появилась информация, что хавбек попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ.

«Я говорил, говорю и буду говорить, что ему нет смысла куда-то уходить. Он играет в очень хорошем клубе – «Краснодаре», который борется за Лигу чемпионов. Каборе хорошо работает, является одним из лидеров команды. У него все хорошо.

Мы с Шарлем разговаривали: он сосредоточен на выступлении за краснодарский клуб. Тем более в этом году в России чемпионат мира. Зачем уезжать из страны, в которой все только наладилось? Наоборот, кайф играть здесь. Каборе нужно сосредоточиться на этом направлении», – сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 17-ти матчах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года.