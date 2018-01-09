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    Селюк: «Зачем Каборе уезжать из РФПЛ? Кайф играть здесь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, считает, что 29-летнему игроку в настоящий момент нет смысла покидать РФПЛ.

    Ранее появилась информация, что хавбек попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ.

    «Я говорил, говорю и буду говорить, что ему нет смысла куда-то уходить. Он играет в очень хорошем клубе – «Краснодаре», который борется за Лигу чемпионов. Каборе хорошо работает, является одним из лидеров команды. У него все хорошо.

    Мы с Шарлем разговаривали: он сосредоточен на выступлении за краснодарский клуб. Тем более в этом году в России чемпионат мира. Зачем уезжать из страны, в которой все только наладилось? Наоборот, кайф играть здесь. Каборе нужно сосредоточиться на этом направлении», – сказал Селюк.

    В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 17-ти матчах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2018 14:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:44

      Каборе хороший игрок, пусть играет в Краснодаре!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 17:54

      селюк как всегда заливает ведь знает где копейка звенит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 января 2018, 16:47

      Столько бабла,как в России, он нигде не получит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 15:38

      Тем более, что если не закрепиться в новом клубе, то может завершать карьеру. А в Краснодаре у него конкурент только Газинский и того я бы не назвал опориком.Потом из Краснодара продадите в какой нить Рубин или Локо или Зенит там любят возрастных полуащитников

      0
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    • ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 9 января 2018, 15:33

      Пусть уезжает. Он заметно стал хуже играть.

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