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Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

9 января 2018, 09:43
4

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку со своего поста, сообщает bnews.kz. Ранее тренерский совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. После этого Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Напомним, что Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений, сыграв лишь в одном матче вничью, показав тем самым худший результат в отборочных турнирах за 12 лет

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Трансферы Казахстан Бородюк Александр
Комментарии (4)
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Ubuntu
1515482599
Не удивительно. Видимо федерация Казахстана в пьяном угаре его нанимала.
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Gullit 76
1515485880
Недолго музыка играла!
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САДЫЧОК
1515486055
слабейший тренер и человек г.... !
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DOCTOR PENALTY
1515526280
Обиделся: жене не дали майора ФСБ.
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