Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку со своего поста, сообщает bnews.kz. Ранее тренерский совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. После этого Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

Напомним, что Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений, сыграв лишь в одном матче вничью, показав тем самым худший результат в отборочных турнирах за 12 лет