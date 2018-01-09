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    Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку со своего поста, сообщает bnews.kz. Ранее тренерский совет Казахстанской федерации футбола высказал недоверие российскому специалисту. После этого Бородюк взял на себя ответственность за неудачные выступления сборной.

    Напомним, что Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений, сыграв лишь в одном матче вничью, показав тем самым худший результат в отборочных турнирах за 12 лет

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 09:43
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 22:31

      Обиделся: жене не дали майора ФСБ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 января 2018, 11:20

      слабейший тренер и человек г.... !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 января 2018, 11:18

      Недолго музыка играла!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 января 2018, 10:23

      Не удивительно. Видимо федерация Казахстана в пьяном угаре его нанимала.

      0
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