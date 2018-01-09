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    Агент: «Из первой шестерки АПЛ Промеса никто не купит»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на переход в английскую Премьер-лигу.

    «В России голландец является одним из самых ярких игроков. Но мне кажется, что матч «Спартака» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов стал лакмусовой бумажкой для Промеса.

    Пока говорить о больших клубах Англии применительно к нему не имеет смысла. Из первой шестерки его никто не купит. Но в Англию Квинси почти наверняка в конце концов уедет. Отступные – 30 миллионов евро.

    Рисковать ему нечем. Сборная Голландии пропускает чемпионат мира, поэтому можно даже посидеть какое-то время в клубе на лавке», – считает Сафонов.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2018 06:21
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 января 2018, 15:18

      Пусть у нас поиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 января 2018, 07:58

      Пусть сезон доиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 января 2018, 07:36

      Пусть еще пока нас порадует.

      2
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