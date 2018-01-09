Агент: «Из первой шестерки АПЛ Промеса никто не купит»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на переход в английскую Премьер-лигу.

«В России голландец является одним из самых ярких игроков. Но мне кажется, что матч «Спартака» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов стал лакмусовой бумажкой для Промеса.

Пока говорить о больших клубах Англии применительно к нему не имеет смысла. Из первой шестерки его никто не купит. Но в Англию Квинси почти наверняка в конце концов уедет. Отступные – 30 миллионов евро.

Рисковать ему нечем. Сборная Голландии пропускает чемпионат мира, поэтому можно даже посидеть какое-то время в клубе на лавке», – считает Сафонов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона евро.