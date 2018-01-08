Булатов: «Смолов в «Спартаке»? У Карреры есть два классных форварда. Хороший вариант для Федора – «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Чайки» Виктор Булатов считает, что хорошим вариантом продолжения карьеры для нападающего «Краснодара» Федора Смолова может стать «Зенит».

По словам специалиста, красно-белые не нуждаются в услугах 27-летнего форварда сборной России.

«Расстроен ли я тем, что «Спартак» не сильно претендует на Смолова? В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке».

Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться. Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор», – сказал Булатов.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив 10 голов и две результативные передачи.