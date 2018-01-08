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  • Булатов: «Смолов в «Спартаке»? У Карреры есть два классных форварда. Хороший вариант для Федора – «Зенит»

Булатов: «Смолов в «Спартаке»? У Карреры есть два классных форварда. Хороший вариант для Федора – «Зенит»

8 января 2018, 18:50
7

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Чайки» Виктор Булатов считает, что хорошим вариантом продолжения карьеры для нападающего «Краснодара» Федора Смолова может стать «Зенит».

По словам специалиста, красно-белые не нуждаются в услугах 27-летнего форварда сборной России.

«Расстроен ли я тем, что «Спартак» не сильно претендует на Смолова? В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке».

Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться. Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор», – сказал Булатов.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив 10 голов и две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Смолов Федор Булатов Виктор
Комментарии (7)
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oyabun
1515427360
Никаких грамотных аргументов в пользу перехода Смолова в Зенит от Булатова так и не прозвучало. Игровая практика? Федор её и так не лишен. Абсолютно пустое интервью. И вдвойне неприятно что за усиление Зенита ратует экс-спартаковец.
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DOCTOR PENALTY
1515429131
Виктор, ты только что говорил, что не понимаешь какой футбол встраивает Манчини и тут же советуешь лучшему нападающему РФПЛ перейти в Зенит. Никакой логики.И потом,что вы боитесь будто Фёдор не заиграет в сильном клубе. Так мы ему комплекс сформируем.Заиграет, ещё как заиграет!
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fanchik
1515430617
Зачем тренеру "Чайки" рассуждать, где лучше играть Смолову, совсем не понятно.Что Федор не разберется где продолжать свою футбольную карьеру, без всяких советов.Булатову самому нужно задуматься о тренерском переходе из" Чайки" в "Ласточку".
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Полная Канистра
1515434504
что то сегодня тут булатов порядки наводит кому и где играть кто с кем бороться за чемпионство будет и про манчини наплёл малость
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Seraffim
1515435607
От добра добра не ищут. Смолов нашел себя в Краснодаре, не факт, что он заиграл бы в Зените, в чем еще больше убеждаешься, глядя на скамейку питерского клуба. Хорошо бы себя попробовать в хорошем зарубежном клубе, но лучше после ЧМ.
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aaaaahhhh
1515443954
....для того что бы сесть на лавку вариант просто класс!!!
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OfaZavr
1515480352
в Зенит точно не нужно, если из Европы не позовут то в Краснодаре будет правильнее остаться.
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