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    Булатов: «Не понимаю, что Манчини хочет от «Зенита». За счет чего строит игру?»

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер клуба ПФЛ «Чайка» Виктор Булатов уверен, что борьбу за первое место в чемпионате России поведут красно-белые и «Локомотив». Третье место, по мнению специалиста, разыграют «Зенит» и ЦСКА.

    – Кроме «Локомотива» у «Спартака» конкурентов не осталось?

    – Мое мнение: «Спартак» и «Локомотив» разыграют первое-второе место, а «Зенит» и ЦСКА будут бороться за третье. Здесь я отдам предпочтение ЦСКА, потому что Манчини я вообще не понимаю. Что он хочет от «Зенита», за счет чего строит игру? Не вижу даже проблесков.

    После 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков. На счету «Зенита» и «Спартака», которые делят вторую-третью строчку, по 37 баллов. ЦСКА располагается на пятой позиции, набрав 35 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 15:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 января 2018, 02:36

      Такое ощущение, что Манчини Зенит на фиг не нужен и он только и ждёт, чтобы сбежать с отступными от клуба

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 января 2018, 23:20

      А сам Манчини понимает, что делает... Похоже он растерялся и в ступоре.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 18:20

      манчини уже наверное сам не рад что влез в это болото но деньги для него превыше всего а не игра команды

      1
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 > Полная Канистра 8 января 2018, 19:45

      Возможно он уже и не рад, но не в деньгах дело. Манчини хочет вернуть себе имя. Он думал завоевать с Зенитом РПЛ и ЛЕ, и тем самым приподнять свой рейтинг. Пока у него не очень получается, но ещё не вечер. А деньги здесь решают только сдерживающую роль. Если он захочет слинять раньше срока, указанного в контракте, то ему придётся выплатить Зениту довольно крупную сумму, за преждевременный разрыв контракта.

      3
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 8 января 2018, 18:09

      Беда Манчини в том, что он пытается сразу создать другую команду с другой концепцией игры. Большие тренеры так не делают. Вводить в игру сразу по пять новых игроков - это, знаете ли просто аферизм. Команда не имеет ядра, "дедов" на ключевых позициях. Если этот чудак не одумается, он развалит все до конца.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Дед Сергей 8 января 2018, 18:37

      он и так все развалил

      0
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 > Дед Сергей 8 января 2018, 19:01

      Беда ваша в том, что вы хотите от тренера, который ТОЛЬКО НАЧАЛ создавать СВОЮ команду, сразу получить результат. Говорить о ядре, о "дедах", можно тогда, когда тренер давно работал с этой командой и знает "дедов", ядро. Для него всё с чистого листа. Он пытается создать СВОЮ команду. Как у него это получится, посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 января 2018, 17:50

      Манчини думает, что Газпром купит ему чемпионство. Но деньги, к счастью, решают не всё.

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 января 2018, 17:20

      тренер как всегда между молотом и наковальней. Многие забывают что в России не всегда тренер решает до конца какой состав ему выпустить. Допустим кто-то требует с него выпустить дзюбиньевое бревнышко , якобы для подготовки к ЧМ-18 и куда ему деваться от работодателя. Он конечно тренер , но и только лишь тренер. 2 игр которые стоили очков только из-за непонятно почему выставленных игроков, которых даже мы, эксперты в домашних тапочках, давно уже отправили в дубль, а они по прежнему нам выходили и вытаптывали газон и простите господа, срали нам в душу. Были конечно и чисто тренерские ошибки . Без них не может быть современного футбола-
      то когда тренер даже не успел еще запомнить название улицы на которой он живет, а с него требуют еще и запомнить не совсем привычные уху фамилии и в придачу ко всему этому стать чемпионом загадочной страны и обязательно в этом же году....

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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 января 2018, 17:00

      Поэтому-то ты с "Чайкой" в ПФЛ,....

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > 77SAM 8 января 2018, 23:38

      Комментарий дня !

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 января 2018, 16:59

      А многие понять не могут. Накупил аргентинцев и теперь ждёт пока впишутся. ЦСКА только за счёт сплочённости (костяк годами, а то и 5 лет один) и опыта фаворит в паре с Зенитом и если без травм.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 16:56

      Возможно, несколько туров после паузы, прояснят состояние и претензии команд на концовку сезона!..
      Не безынтересно так же, в каком состоянии подойдут игроки сборной к ЧМ??!.. Тут уж не до междоусобиц...))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 января 2018, 16:50

      За счёт доставки мяча к штрафной соперника путем его перепасовывания от игроков защиты к игрокам полузащиты и к нападающим для нанесения удара по воротам. За счёт выхода последних в свободные зоны , а также нанесения ударов из за штрафной и розыгрыша стандартов. Короче за счёт всего того что делают и другие команды. А компанию по дискредитации тренера Зенита нужно прекратить , особенно всяким дубиноголовым , дорвавшимся до ресурсов...

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