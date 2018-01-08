Булатов: «Не понимаю, что Манчини хочет от «Зенита». За счет чего строит игру?»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер клуба ПФЛ «Чайка» Виктор Булатов уверен, что борьбу за первое место в чемпионате России поведут красно-белые и «Локомотив». Третье место, по мнению специалиста, разыграют «Зенит» и ЦСКА.

– Кроме «Локомотива» у «Спартака» конкурентов не осталось?

– Мое мнение: «Спартак» и «Локомотив» разыграют первое-второе место, а «Зенит» и ЦСКА будут бороться за третье. Здесь я отдам предпочтение ЦСКА, потому что Манчини я вообще не понимаю. Что он хочет от «Зенита», за счет чего строит игру? Не вижу даже проблесков.

После 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков. На счету «Зенита» и «Спартака», которые делят вторую-третью строчку, по 37 баллов. ЦСКА располагается на пятой позиции, набрав 35 очков.