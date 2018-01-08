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  • Булатов: «Не понимаю, что Манчини хочет от «Зенита». За счет чего строит игру?»

Булатов: «Не понимаю, что Манчини хочет от «Зенита». За счет чего строит игру?»

8 января 2018, 15:49
20

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер клуба ПФЛ «Чайка» Виктор Булатов уверен, что борьбу за первое место в чемпионате России поведут красно-белые и «Локомотив». Третье место, по мнению специалиста, разыграют «Зенит» и ЦСКА.

– Кроме «Локомотива» у «Спартака» конкурентов не осталось?

– Мое мнение: «Спартак» и «Локомотив» разыграют первое-второе место, а «Зенит» и ЦСКА будут бороться за третье. Здесь я отдам предпочтение ЦСКА, потому что Манчини я вообще не понимаю. Что он хочет от «Зенита», за счет чего строит игру? Не вижу даже проблесков.

После 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков. На счету «Зенита» и «Спартака», которые делят вторую-третью строчку, по 37 баллов. ЦСКА располагается на пятой позиции, набрав 35 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Булатов Виктор
Комментарии (20)
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RedWhiteFans2
1515416217
Манчини - тупой мачете. Машет вокруг себя а разрезает только воздух.
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BAIv
1515417134
беда в том что и футболисты также выпучив глаза смотрят на манчини, это постоянно видно после его записок и указаний, как тренер пустышка, ему нужны игроки которые играют сами без тренера.
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sidul1
1515417628
Манчини просто нужно угадать с трансфером.Вдруг и игра появится.
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Путник 13
1515418353
Что хочет Манчини не понимает никто...кроме Фурсенко..
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Zubo
1515419456
За счёт доставки мяча к штрафной соперника путем его перепасовывания от игроков защиты к игрокам полузащиты и к нападающим для нанесения удара по воротам. За счёт выхода последних в свободные зоны , а также нанесения ударов из за штрафной и розыгрыша стандартов. Короче за счёт всего того что делают и другие команды. А компанию по дискредитации тренера Зенита нужно прекратить , особенно всяким дубиноголовым , дорвавшимся до ресурсов...
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insider_retro
1515419806
Возможно, несколько туров после паузы, прояснят состояние и претензии команд на концовку сезона!.. Не безынтересно так же, в каком состоянии подойдут игроки сборной к ЧМ??!.. Тут уж не до междоусобиц...))
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alexis02lion
1515419968
А многие понять не могут. Накупил аргентинцев и теперь ждёт пока впишутся. ЦСКА только за счёт сплочённости (костяк годами, а то и 5 лет один) и опыта фаворит в паре с Зенитом и если без травм.
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77SAM
1515420054
Поэтому-то ты с "Чайкой" в ПФЛ,....
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Павелий
1515423045
Манчини думает, что Газпром купит ему чемпионство. Но деньги, к счастью, решают не всё.
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Дед Сергей
1515424156
Беда Манчини в том, что он пытается сразу создать другую команду с другой концепцией игры. Большие тренеры так не делают. Вводить в игру сразу по пять новых игроков - это, знаете ли просто аферизм. Команда не имеет ядра, "дедов" на ключевых позициях. Если этот чудак не одумается, он развалит все до конца.
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