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    Глушаков – о выходе из отпуска: «Пора!!!»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков выложил на своей странице в инстаграме фотографию с медосмотра, сопроводив ее тегами #готов#кработе, #тренировка, #скоро.

    «Порааааа!!!» – написал полузащитник.

    Напомним, красно-белые вышли из отпуска и завтра вылетят в ОАЭ на первый зимний сбор, который продлится до 22 января.

    После 20-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Сразу после возобновления чемпионата в 21-м туре железнодорожникам и спартаковцам предстоит очный поединок на «РЖД Арене».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.01.2018 13:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 17:53

      .......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:32

      Давайте вперед! Сил поднакопили за отпуск теперь за дело!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 января 2018, 16:08

      Загара не вижу, неужто весь отпуск в тенечке пиво пил.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 14:04

      тяжело в учении легко в бою

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 8 января 2018, 13:58

      Вспотел, бедолага.
      Так держать! И на поле потеть до потери сознания.

      3
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