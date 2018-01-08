Глушаков – о выходе из отпуска: «Пора!!!»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков выложил на своей странице в инстаграме фотографию с медосмотра, сопроводив ее тегами #готов#кработе, #тренировка, #скоро.

«Порааааа!!!» – написал полузащитник.

Напомним, красно-белые вышли из отпуска и завтра вылетят в ОАЭ на первый зимний сбор, который продлится до 22 января.

После 20-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Сразу после возобновления чемпионата в 21-м туре железнодорожникам и спартаковцам предстоит очный поединок на «РЖД Арене».