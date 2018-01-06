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    Форвард «Порту» Марега попал в сферу интересов «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

    Нападающий «Порту» Мусса Марега может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

    По информации Foot Mercato, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также в претендентах на форварда числятся «Брайтон» и «Лестер».

    «Драконы» не хотят продавать малийца, однако будут вынуждены отпустить футболиста, если какой-либо клуб предложит за него прописанные в контракте отступные в размере 40 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Марега провел 23 матча во всех турнирах за «Порту», записав в свой актив 13 мячей и шесть голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 22:15

      Шпоры ищут замену Кейну

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