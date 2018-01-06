Форвард «Порту» Марега попал в сферу интересов «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Нападающий «Порту» Мусса Марега может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

По информации Foot Mercato, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также в претендентах на форварда числятся «Брайтон» и «Лестер».

«Драконы» не хотят продавать малийца, однако будут вынуждены отпустить футболиста, если какой-либо клуб предложит за него прописанные в контракте отступные в размере 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марега провел 23 матча во всех турнирах за «Порту», записав в свой актив 13 мячей и шесть голевых передач.