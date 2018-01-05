Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Миличем

    Защитник «Олимпиакоса» Хрвойе Милич может стать игроком «Локомотива». Об этом сообщил ресурс SDNA.

    По информации источника, 28-летний игрок близок к уходу из греческого клуба и лидер РФПЛ – главный претендент на футболиста.

    Милич пополнил состав «Олимпиакоса» в июле 2017 года, перейдя из «Фиорентины» за 1,5 миллиона евро. С 2013 по 2015 год он выступал за «Ростов».

    В текущем сезоне хорват провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    В марте 2017 года Милич забил победный гол в ворота «Спартака» (2:1) в товарищеском матче.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 23:31

      А лишка не будет у Локо защитников?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 января 2018, 18:40

      мля и тут Спартак приписали зачем вы это сделали что без этого нельзя было вам что раз драй или стёб нужен среди болел не понимаю вас //бомбардир//

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 января 2018, 18:11

      Странно, в Ростове, если память не изменяет, он вроде не защитника играл, а так футболёр годный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 16:57

      Ну и нах он нужен если он даже у греков не играет?????

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11