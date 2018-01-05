«Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Миличем

Защитник «Олимпиакоса» Хрвойе Милич может стать игроком «Локомотива». Об этом сообщил ресурс SDNA.

По информации источника, 28-летний игрок близок к уходу из греческого клуба и лидер РФПЛ – главный претендент на футболиста.

Милич пополнил состав «Олимпиакоса» в июле 2017 года, перейдя из «Фиорентины» за 1,5 миллиона евро. С 2013 по 2015 год он выступал за «Ростов».

В текущем сезоне хорват провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В марте 2017 года Милич забил победный гол в ворота «Спартака» (2:1) в товарищеском матче.