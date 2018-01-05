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    Лучший бомбардир ФНЛ Козлов может сменить «Енисей» на «Оренбург»

    Нападающий «Енисея» Андрей Козлов может сменить место работы. Футболист, который является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ФНЛ, продолжает привлекать внимание руководства «Оренбурга».

    Напомним, что минувшим летом 28-тений футболист уже мог оказаться в этой команде, но стороны не смогли договориться о деталях трансфера. Этой зимой «Оренбург» готов исправить все недочеты, допущенные в ходе предыдущих переговоров.

    Напомним, что «Енисей» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Оренбург» идет вторым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2018 09:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      Minandinho 5 января 2018, 17:54

      Видимо дают понять, что Енисей не рвется в Премьер-лигу, в отличие от Оренбурга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 января 2018, 11:53

      А какой в этом смысл? Шило на мыло менять?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Joko21 5 января 2018, 12:22

      Ну может заплата значительно повысится...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > I_R_O_N_M_A_N 6 января 2018, 13:00

      вот этот факт я упустил. Тут ты прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 января 2018, 10:10

      менять шило на мыло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 января 2018, 09:53

      Тогда Крылья Советов останутся третьими.

      1
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