Лучший бомбардир ФНЛ Козлов может сменить «Енисей» на «Оренбург»

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов может сменить место работы. Футболист, который является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ФНЛ, продолжает привлекать внимание руководства «Оренбурга».

Напомним, что минувшим летом 28-тений футболист уже мог оказаться в этой команде, но стороны не смогли договориться о деталях трансфера. Этой зимой «Оренбург» готов исправить все недочеты, допущенные в ходе предыдущих переговоров.

Напомним, что «Енисей» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Оренбург» идет вторым.