Гальтье: «У Эдера контракт с «Лиллем». Мы попытаемся досрочно вернуть его из аренды»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье заявил, что клуб попытается досрочно вернуть нападающего «Локомотива» Эдера из аренды.

«Да, клубу нельзя заявлять новых игроков, но мы можем возвращать футболистов из аренды. Для этого нужно получить разрешение от клуба, который его арендовал, и согласие игрока.

У «Лилля» проблемы в атакующей линии. У нас только один форвард — Эскьель Понсе, которому 20 лет. Он еще не привык к чемпионату Франции. У Эдера контракт с «Лиллем», мы пытаемся решить этот вопрос», — сказал Гальте.

Напомним, что в декабре Комиссия по контролю за профессиональными клубами Франции запретила клубу регистрировать новых игроков из-за неудовлетворительных финансовых гарантий.