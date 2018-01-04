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    Гальтье: «У Эдера контракт с «Лиллем». Мы попытаемся досрочно вернуть его из аренды»

    Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье заявил, что клуб попытается досрочно вернуть нападающего «Локомотива» Эдера из аренды.

    «Да, клубу нельзя заявлять новых игроков, но мы можем возвращать футболистов из аренды. Для этого нужно получить разрешение от клуба, который его арендовал, и согласие игрока.

    У «Лилля» проблемы в атакующей линии. У нас только один форвард — Эскьель Понсе, которому 20 лет. Он еще не привык к чемпионату Франции. У Эдера контракт с «Лиллем», мы пытаемся решить этот вопрос», — сказал Гальте.

    Напомним, что в декабре Комиссия по контролю за профессиональными клубами Франции запретила клубу регистрировать новых игроков из-за неудовлетворительных финансовых гарантий.

    Источник: RMC

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    04.01.2018 21:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 января 2018, 04:52

      Я думаю что локо вернет нет в нем сейчас необходимости

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 января 2018, 08:02

      Что скажет чемпион?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > bumer_moscow 5 января 2018, 11:11

      Спартак вообщем то не против чтобы он у Локо остался))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 января 2018, 02:22

      Эдеру выпал шанс так как в Локо не имееть достаточно игрового времени а тут Лилль родной и без конкуренции.думаю с радостью убежить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 января 2018, 23:58

      Нечего выдающего он не показал!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 4 января 2018, 23:32

      Учитывая выздоровление Ари и форму Фарфана (по крайней мере до перерыва) - не думаю, что это ослабит Локо, разве что в плане ротации, и то вряд ли.
      Да и вообще-не думаю, что Эдер сам захочет уходить сейчас

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 22:33

      Незаменимым он себя не показал.

      6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 21:56

      Да он особо и не нужен Локо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 января 2018, 21:54

      Возвращение Эдера проблем не убавит! Думаю, что Локо отдаст его. Тем более, что Ари уже набирает форму!

      7
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