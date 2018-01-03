Тренер «Уотфорда»: «Гвардиола показал, что его философия может прижиться в АПЛ»

Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва считает, что его команда показала слишком большое уважение «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

«К сожалению, нам не удалось показать в игре то, что мы планировали. В первые 20 минут мы играли слишком мягко. Продемонстрировали слишком много уважения, много нервничали.

Первое, что нам нужно было сделать – это перестать бояться соперника. У нас были свои шансы. В последние 20 минут мы были лучше, чем они. Но нам нужно играть так на протяжении всех 90 минут матча.

Хочу поздравить «Манчестер Сити» с победой. То, что они делают – потрясающе. Хосеп Гвардиола показал, что его философия может прижиться в Премьер-лиге», – приводит слова Силвы BBC.

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.