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    Тренер «Уотфорда»: «Гвардиола показал, что его философия может прижиться в АПЛ»

    Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва считает, что его команда показала слишком большое уважение «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

    «К сожалению, нам не удалось показать в игре то, что мы планировали. В первые 20 минут мы играли слишком мягко. Продемонстрировали слишком много уважения, много нервничали.

    Первое, что нам нужно было сделать – это перестать бояться соперника. У нас были свои шансы. В последние 20 минут мы были лучше, чем они. Но нам нужно играть так на протяжении всех 90 минут матча.

    Хочу поздравить «Манчестер Сити» с победой. То, что они делают – потрясающе. Хосеп Гвардиола показал, что его философия может прижиться в Премьер-лиге», – приводит слова Силвы BBC.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 11:31

      Не верили многие, но Пеп доказал

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