АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время добился победы в Бернли и другие результаты

Завершились очередные матчи 22 тура АПЛ. «Ливерпуль» играл в Бернли и смог добиться победного преимущества до финального свистка. Победу гостям принес эстонский защитник Рагнар Клаван.

В другом матче «Лестер» справился с новичком лиги. Все свои голы «лисы» забили во втором тайме.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Бернли – Ливерпуль – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мане, 51; 1:1 – Гудмундссон, 87; 1:2 – Клаван, 90+4.

Лестер – Хаддерсфилд – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марез, 53; 2:0 – Слимани, 60; 3:0 – Олбрайтон, 90+2.

Сток Сити – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Перес, 73.

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