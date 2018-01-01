Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время добился победы в Бернли и другие результаты

    Завершились очередные матчи 22 тура АПЛ. «Ливерпуль» играл в Бернли и смог добиться победного преимущества до финального свистка. Победу гостям принес эстонский защитник Рагнар Клаван.

    В другом матче «Лестер» справился с новичком лиги. Все свои голы «лисы» забили во втором тайме.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Бернли – Ливерпуль – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мане, 51; 1:1 – Гудмундссон, 87; 1:2 – Клаван, 90+4.

    Лестер – Хаддерсфилд – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марез, 53; 2:0 – Слимани, 60; 3:0 – Олбрайтон, 90+2.

    Сток Сити – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Перес, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2018 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      ES ES 1 января 2018, 20:46

      Даже рекордсмен коней смотрится симпатично, рядом с этой дырой Миньоле. "Бельгийский треугольник"-это самое слабое звено!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 января 2018, 20:36

      Мелочь ,а приятно ....
      Первый гол и важный от земели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 января 2018, 20:30

      эх, а я ставил на бернли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 января 2018, 20:13

      Клоп похоже приболел. Жаль его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 1 января 2018, 19:55

      YNWA!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11