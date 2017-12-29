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«Зенит» может арендовать нападающего «Ювентуса»

29 декабря 2017, 16:20
14

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца находится в сфере интересов «Зенита», «Монако» и «Шальке-04». Об этом сообщил итальянца журналист Джанлука ди Марцо.

Туринский клуб рассматривает вариант аренды как возможность для хорвата получить игровую практику.

Пьяца пополнил состав «бьянконери» в июле 2016 года, перейдя из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле в составе главной команды. На его счету два гола и три результативные передачи в четырех матчах Примаверы.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Монако Шальке-04 Пьяца Марко
Комментарии (14)
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insider_retro
1514555707
А чем этот скамеечник лучше имеющихся игроков?.. Или надо сначала заплатить деньги, что бы потом после 2-3 тренировок убедится в бездарности покупки...))
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яйва-яйва
1514555722
Неплохо!
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DOCTOR PENALTY
1514556004
Большой привет Заболотному.
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СуперДизель
1514557240
Давайте уж сразу Дибалу чего по мелочам то
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rce16tgoc2w
1514558833
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Zenmaster
1514559761
Надоели уже эти слухи-сплетни ! Опять цену набивают !
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aimer1988
1514560349
Да что ж вы эти утки обсуждаете. У него травма была, поэтому не выходил он. А так это игрок ближайшей ротации, поэтому никуда его не отдадут.
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Полная Канистра
1514568628
это который уже будет по счёту нап не много ли соленья
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Garrincha58
1514573055
а на... он нужен
Ответить
dok66
1514573807
Его взяли за 23 ляма , сейчас он стоит 15 и ... не играет ?! И на фига он нужен ?
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