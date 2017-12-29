«Зенит» может арендовать нападающего «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца находится в сфере интересов «Зенита», «Монако» и «Шальке-04». Об этом сообщил итальянца журналист Джанлука ди Марцо.

Туринский клуб рассматривает вариант аренды как возможность для хорвата получить игровую практику.

Пьяца пополнил состав «бьянконери» в июле 2016 года, перейдя из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле в составе главной команды. На его счету два гола и три результативные передачи в четырех матчах Примаверы.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов.