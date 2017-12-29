Гайтан может перейти в «Уотфорд»

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может продолжить карьеру в «Уотфорде». Об этом сообщило издание Marca.

По информации источника, футболист заинтересован работой с главным тренером «шмелей» Марку Силвой. Сообщается, что стороны вели переговоры летом, но трансфер не состоялся по инициативе тренера мадридцев Диего Симеоне.

Гайтан пополнил состав «матрасников» в июле 2016 года, перейдя из «Бенфики» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось о возможном возвращении игрока сборной Аргентины в «Бенфику».

После 20-ти туров чемпионата Англии «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице.