Игрок молодежного состава «Ливерпуля» обвинил футболиста «Спартака» в расистских оскорблениях

Нападающий «Ливерпуля» Райан Брюстер рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны соперника в матче Юношеской лиги УЕФА против «Спартака».

Ранее в отношении капитана московского клуба было открыто дисциплинарное дело.

«На мне сфолили. Я лежал на газоне, в моих руках был мяч. Один из их футболистов начал разговаривать с судьей на русском языке.

Я сказал: «Это фол, во что ты играешь, парень»?». Я все еще валялся на газоне. Затем их игрок наклонился ко мне и сказал прямо в лицо: «Отсоси мой член, нигер. Ты негр».

Я вскочил с газона, подбежал судья. Арбитр сказал, что ничего не может поделать, потому что он этого не слышал», – сказал Брюстер.