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  • Игрок молодежного состава «Ливерпуля» обвинил футболиста «Спартака» в расистских оскорблениях

Игрок молодежного состава «Ливерпуля» обвинил футболиста «Спартака» в расистских оскорблениях

28 декабря 2017, 20:39
13

Нападающий «Ливерпуля» Райан Брюстер рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны соперника в матче Юношеской лиги УЕФА против «Спартака».

Ранее в отношении капитана московского клуба было открыто дисциплинарное дело.

«На мне сфолили. Я лежал на газоне, в моих руках был мяч. Один из их футболистов начал разговаривать с судьей на русском языке.

Я сказал: «Это фол, во что ты играешь, парень»?». Я все еще валялся на газоне. Затем их игрок наклонился ко мне и сказал прямо в лицо: «Отсоси мой член, нигер. Ты негр».

Я вскочил с газона, подбежал судья. Арбитр сказал, что ничего не может поделать, потому что он этого не слышал», – сказал Брюстер.

Источник: The Guardian
Лига чемпионов Спартак М (мол) Ливерпуль
Комментарии (13)
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Diman67
1514483015
опять свиньи отличились...
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MDAR
1514483790
Интересно, на каком языку говорил спартаковец, что он все понял и вскочил с газона. А если вскочил, значит опять симулировал. А если симулировал значит паразит.
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порт
1514484427
Так отсосал, или нет?
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Полная Канистра
1514484846
очень даже хорошо что он это тебе сказал так как вы не футболисты вы тряпки половые и провокаторы на поле Знай наших сосите дальше везде и всегда
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Юрэс
1514484981
Так что его расстроило? ??? Отс.......тьЬ или не Отс.....тьЬ ???? Вот в чём проблема!
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mahan
1514485733
Обычная провокация. Не ной, лучше скажи сколько тебе заплатили чтобы ты это сказал.
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Тraumtanzеr
1514485924
Вот и пососи, нигра.
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Федорыч-НН
1514489501
Похвально, что игроки молодежного состава столь известного английского клуба стали изучать русский язык.
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ТИНКИ-ВИНКИ
1514523473
Там наверное всё по другому было. Нигер вскочил и побежал рассказывать судье. Нигер: Он сказал мне отсоси мой член, нигер. Ты негр. Судья: А ты что? Нигер: Ды ***, чуть не уговорил )))))))))
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OfaZavr
1514534500
во первых как он понял что наш игрок сказал если даже с судьей он на русском говорил, а во вторых если что-то было надо было сразу там и решать и чтобы судья в протокол внес а не после матча обвинениями кидаться.
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