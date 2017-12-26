«ПСЖ» готов продать Дракслера «Арсеналу» за 40 миллионов

«Арсенал» запросил у «ПСЖ» цену на полузащитника Юлиана Дракслера.

В парижском клубе заявили, что готовы расстаться с немцем примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Канониры» не против приобрести 24-летнего игрока, но только в том случае, если в январе команду покинет нападающий Алексис Санчес. При этом лондонцы готовы заплатить за него не более 30 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Дракслер принял участие в 23-х матчах, забил три гола и сделал пять результативных передач.