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«Спартак» стал командой года, Семин – лучшим тренером

26 декабря 2017, 11:29
16

«Спартак» стал обладателями награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года», вручаемую Федерацией спортивных журналистов России, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, в номинации «Тренер года» победу одержал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В десятку лучших спортсменов 2017 года по результатам опроса журналистов, среди которых впервые были представители иностранных СМИ, вошли: Дина Аверина (художественная гимнастика); Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание); Мария Ласицкене (легкая атлетика); Александр Лесун (пятиборье); Евгения Медведева (фигурное катание); Евгений Рылов (плавание); Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт); Сергей Устюгов (лыжи); Алексей Швед (баскетбол).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (16)
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dendiesel
1514277254
за что Спартаку дали звание "Команда года"???
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alp
1514277909
в спортивной журналистике основная масса - болельщики спама.. команда года - Локо но никак не качельный спартак
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selkoka
1514279038
Я бы выбрал волейбольный Зенит из Казани. Выиграли все, что возможно . Причем, очень даже легко
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Сергей1990
1514280589
Бред лучший, Каррера! Юрий Палыч заслуженно станет лучшим в 18 если победят. Но сейчас это не заслуженно.
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shahor
1514284294
По кандидатуре Сёмина вопросов,естественно,нет.А "Серебряную лань",видать,вручили за исторический матч в Ливерпуле,когда все рекорды были побиты на зло врагам.
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mahan
1514286641
Полный бред, лучший тренер 2017 г. это Каррера.
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Axe111
1514290016
Команда года ахахахахахахахахаха Ливерпуль 7:0
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DOCTOR PENALTY
1514290305
Поздравления Спартаку и Юрию Павловичу !!!
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makson_klim
1514292896
лучший Михалыч!С его-то составом...Ну а по году реально Каррера...Палыч за первую половину чемпионата...мое мнение.И 7-0 от такого Ливерпуля, мне кажется все бы отгребли(из рфпл)наше место пока ЛЕ.Хотя сражались все достойно в ЛЧ,но ресурсы разные.
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Великолепный
1514322355
Команда года! 0:7 еще никто не отгребал!))
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