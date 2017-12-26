«Спартак» стал командой года, Семин – лучшим тренером

«Спартак» стал обладателями награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года», вручаемую Федерацией спортивных журналистов России, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, в номинации «Тренер года» победу одержал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В десятку лучших спортсменов 2017 года по результатам опроса журналистов, среди которых впервые были представители иностранных СМИ, вошли: Дина Аверина (художественная гимнастика); Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание); Мария Ласицкене (легкая атлетика); Александр Лесун (пятиборье); Евгения Медведева (фигурное катание); Евгений Рылов (плавание); Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт); Сергей Устюгов (лыжи); Алексей Швед (баскетбол).