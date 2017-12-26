Блан не относит Францию к фаворитам ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан не считаю нынешний состав национальной команды фаворитом на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

«Есть вполне определенные команды, которые являются фаворитами предстоящего чемпионата мира-2018. Они сильнее чем Франция.

Я сейчас говорю об Испании, Германии и Бразилии. Да, выкладываясь на все сто процентов, работая на поле, Франция тоже можем хорошо выступить, но нынешняя команда не является фаворитом.

Посмотрите на футболистов, которые входят в состав сборной Франции. Большая их часть играет за рубежом. Люди стали снова серьезно относиться к нам. Думаю, это хороший знак», – сказал Блан.

Напомним, что сборная Франции будет играть в одной группе с Австралией, Перу и Данией.