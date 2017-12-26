Марлос стал лучшим игроком УПЛ по версии капитанов команд

Полузащитник «Шахтера» Марлос стал лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2017 года по версии капитанов клубов. Бразилец по итогам опроса набрал 23 очка. На второй позиции расположился экс-футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко (17 очков), третьим стал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов (7).

Напомним, что Марлос был также признан лучшим игроком года по версии ФФУ. В 2017 году Марлос в составе «Шахтера» стал чемпионом Украины, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне 29-летний бразилец сыграл 18 матчей в УПЛ, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.