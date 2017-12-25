Мутко приостановил работу в РФС до лета. «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Испании. Дайджест событий дня

«Спартак» готов удвоить зарплату Антону Миранчуку.

Пике потратил 5300 евро на вино после победы над «Реалом».

Marca включила Смолова в рейтинг 100 лучших футболистов года.

Пеле считает, что сборная России может выиграть ЧМ-2018.

«Матч-ТВ» покажет матчи чемпионат Испании, начиная с января.

Тренер «Галатасарая» узнал о серьезных проблемах Эбуэ и предложил ему работу в клубе.

Дзюбой интересуются два российских клуба и два зарубежных.

РФС сохранил текущий лимит на легионеров на два следующих года.

Сборная России определилась с четырьмя соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2018.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС до лета.