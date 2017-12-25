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  • Мутко приостановил работу в РФС до лета. «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Испании. Дайджест событий дня

Мутко приостановил работу в РФС до лета. «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Испании. Дайджест событий дня

25 декабря 2017, 21:28
7

«Спартак» готов удвоить зарплату Антону Миранчуку.

Пике потратил 5300 евро на вино после победы над «Реалом».

Marca включила Смолова в рейтинг 100 лучших футболистов года.

Пеле считает, что сборная России может выиграть ЧМ-2018.

«Матч-ТВ» покажет матчи чемпионат Испании, начиная с января.

Тренер «Галатасарая» узнал о серьезных проблемах Эбуэ и предложил ему работу в клубе.

Дзюбой интересуются два российских клуба и два зарубежных.

РФС сохранил текущий лимит на легионеров на два следующих года.

Сборная России определилась с четырьмя соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2018.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС до лета.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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ARSEN923
1514227173
Неужели
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ARSEN923
1514227190
Спасибо матч тв
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Спартач_навсегда
1514232814
всех с наступающим!!!
Ответить
sprint5
1514262128
успехов в Новом году
Ответить
Anton-champion
1514267496
Мутко,вали из РФС. Тебе уже пора сухари сушить,на шконке в Нижнем Тагиле.РФС от того только выиграет.Твоя фамилия говорит сама за себя
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smersh45
1514269696
давно надо гнать это г.вно
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