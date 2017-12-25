Бразилия, Франция, Австрия и Турция станут соперниками сборной России при подготовке к ЧМ-2018

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 в товарищеских матчах сыграет против Бразилии, Франции, Австрии и Турции. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации.

«Мы утвердили полностью план подготовки сборной — он будет таким же, как и перед КК. Будет проведено две игры — с Бразилией и Францией. 30 мая будет игра со сборной в Австрии, а в июне можем сыграть на открытии стадиона «Динамо» со сборной Турции. Если не на этом стадионе, то на другом», – сказал Мутко.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.