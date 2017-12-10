Шалимов: «В первой части сезона у «Краснодара» не получилось играть с командами топ-4»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу над «Амкаром» (3:1) в матче 20-го тура РФПЛ.

– Погода не стала помехой для вашей команды?

– Как мы и говорили, она не стала помехой, потому что поле искусственное. Если бы поле было натуральное, учитывая то, как мы играем, проблем у нас было бы больше.

– Какие впечатления?

– Мы все очень рады, что одержали труднейшую победу, вяли эти три очка и с хорошим настроением уходим в отпуск.

– Коротко оцените эту часть сезона. Довольны?

– Довольны. Не получилось у нас откровенно с первой четверкой играть – не взяли ни одного очка. А в остальном и по игре, и по результату у нас все нормально. Впереди еще десять туров. Там произойти может все что угодно, поэтому удовлетворены

«Быки» после победы в Перми вышли на второе место в турнирной таблице.