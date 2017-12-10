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    • Шалимов: «В первой части сезона у «Краснодара» не получилось играть с командами топ-4»

    Шалимов: «В первой части сезона у «Краснодара» не получилось играть с командами топ-4»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу над «Амкаром» (3:1) в матче 20-го тура РФПЛ.

    – Погода не стала помехой для вашей команды?

    – Как мы и говорили, она не стала помехой, потому что поле искусственное. Если бы поле было натуральное, учитывая то, как мы играем, проблем у нас было бы больше.

    – Какие впечатления?

    – Мы все очень рады, что одержали труднейшую победу, вяли эти три очка и с хорошим настроением уходим в отпуск.

    – Коротко оцените эту часть сезона. Довольны?

    – Довольны. Не получилось у нас откровенно с первой четверкой играть – не взяли ни одного очка. А в остальном и по игре, и по результату у нас все нормально. Впереди еще десять туров. Там произойти может все что угодно, поэтому удовлетворены

    «Быки» после победы в Перми вышли на второе место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 16:29
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rom4eggg
    1512912798
    Вот тебя сменят)сразу и получатся будет)удачи быкам в дальйнейшем)симпотичная команда
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    lexa2154
    1512915471
    Ему пора идти тренировать ПЕРДИВ...
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    retiremen
    1512916389
    Не подумайте ничего такого, не дай Бог, что я за Шалимова, но я хочу спросить, вот уйдет Шалимов и что должно случится в Краснодаре? Он станет чемпионом? Ну или чего надо ждать от смены? А давайте я в вопросе заменю фамилию Шалимов на просто,тренер! Тогда с какой формулировкой должен Галицкий уволить тренера? За слабый результат, тут не подходит, тогда за что? Кубань как то за слабую дисциплину вышвырнули Гончаренко, когда клуб шел на 3 месте! Где Кубань и где Гончаренко.... Прошу не проводить прямых параллелей.
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    Бугимен
    1512933106
    КРАСНОДАР С ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ, СЛОВНО В ГРЯДКЕ ОГУРЦЫ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
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    ologreds
    1694991761
    numo528728
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