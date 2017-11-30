Президент РФПЛ Сергей Прядкин отдал форварду ЦСКА Федору Чалову первое место в голосовании на звание лучшего молодого игрока 2017 года в чемпинонате России «Первая пятерка», сообщает официальный сайт ДФЛ.

Вторым, по мнению Прядкина, является форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов, третьим — хавбек «Анжи» Аяз Гулиев.

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан считает, что первое место должен занять полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, второе — полузащитник «Ростова» Александр Зуев, третье — Федор Чалов.

Также на эту награду претендует полузащитник «Уфы» Иван Обляков.