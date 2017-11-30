Рейнгольд: «Деревенский футбол «Зенита» не приносит счастья»

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд сделал прогноз на матч 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором тульский «Арсенал» на своем поле будет принимать «Спартак».

«Говорят, что Тула – гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет «Арсенал». Мне все равно, как он играет. Почему? Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент «Спартак» – самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у «Спартака», нет ни у кого в России.

Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что «Спартак» больше хочет добиться золотых медалей, чем «Зенит».

Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повел себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со «Спартаком» дал пространное интервью. Сказал, что «Зенит» играл лучше, но почему-то проиграл 1:3.

Чушь! Беспросветная чушь. Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? «Зенит» играл хорошо, да, но «Спартак» был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника.

Я помню интервью Карреры, которое он давал после того, как «Спартак» попал 1:5 в Санкт-Петербурге. Тогда Каррера честно сказал, что «Зенит» их разорвал. Всю вину взял на себя. Вот и Манчини в таком ключе должен был сказать. Он должен понять, что его высказывания слушают игроки «Зенита», и теперь могут сказать: «А что же теперь Роберто от нас хочет, ведь мы играли здорово, хоть и проиграли».

Что касается матча «Спартак» – «Зенит», позвольте мне коснуться этой темы. Проиграл не «Зенит», проиграл Манчини. А он никогда не согласится с этим. Когда твоя команда проигрывает, надо брать ответственность на себя, какую-то ее часть.

Манчини поразил своими высказываниями после матча – это детский лепет. Зачем он выпускал Дзюбу? «Спартак» устал, надо было внизу играть против него, а с выходом Дзюбы никакой игры внизу не было. Деревенский футбол, все эти навесы, никогда не приносит счастья.

Первая ошибка – отсутствие Ригони в стартовом составе. Я даже было подумал, что аргентинец больной, на бюллетене, а он здоровенький сидел на скамейке! Оставить Ригони в запасе, когда тот в такой потрясающей форме – это дурдом, откровенно говоря.

Я думаю, что руководство «Зенита» должно спросить с Манчини, который оставил аргентинца в запасе. Вторая ошибка – это Дзюба. Ну, а что в Туле? Обязаны громить «Арсенал», – считает ветеран.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Спартак» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.