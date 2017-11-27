Марков рассчитывает на попадание в сборную России благодаря хет-трику в ворота «Арсенала»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, который оформил хет-трик в матче с «Арсеналом», признался, что рассчитывает на приглашение в сборную России перед стартом ЧМ-2018.

В текущем сезоне Марков провел за «Тосно» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

– Сразу после финального свистка вы сказали, что эйфория была только в раздевалке, а потом эмоции улеглись. Но ведь это первый хет-трик сезона. Неужели сейчас не радуетесь?

– Конечно, я счастлив, но эйфория действительно осталась на «Петровском». Просто осознал, что могу забивать по три чаще, чем раз в год.

– Сколько хет-триков нужно сделать, чтобы попасть в сборную на ЧМ-2018?

– Не задумывался над этим. Если дальше буду работать так же, отдаваться игре, есть маленькая надежда, что меня заметят и пригласят.

– После финального свистка вы забрали мяч. На нем расписалась вся команда?

– Да, попросил ребят. Спасибо им большое, не отказали (смеется).

– Какова дальнейшая судьба этого мяча?

– Сразу отдал родителям. Будет храниться у них дома.