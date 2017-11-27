«Барселона» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Бонуччи

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант приобретения защитника сборной Италии и «Милана» Леонардо Бонуччи, сообщает Don Balon. Из-за проблем с финансовым фэйр-плей итальянцы готовы продать одного из дорогостоящих футболистов своей команды в нынешнем сезоне.

Конкуренцию каталонцам в этом вопросе может составить «Реал». Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро, которые «Милан» заплатил «Ювентусу» прошедшим летом.

В текущем сезоне Бонуччи провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.