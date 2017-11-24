Источник: Бонуччи может перейти в «Реал» за 40 миллионов

«Реал» рассматривает вариант покупки защитника «Милана» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщил ресурс Football Espana со ссылкой на fichajes.net и OKDiario.

Согласно источнику, 30-летний защитник может перейти в мадридский клуб за 40 миллионов – сумму, которую «россонери» заплатили за его трансфер из «Ювентуса» в июле. В качестве причины возможной продажи футболиста называется финансовая нестабильность итальянского клуба.

В текущем сезоне Бонуччи принял участие в 18-ти встречах всех турниров и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Винченцо Монтеллы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 13-ти туров. За тур до окончания групповой стадии Лиги Европы команда возглавляет группу D.

Напомним, сборная Италии не вышла на ЧМ-2018, уступив команде Швеции по сумме стыковых матчей (0:1).