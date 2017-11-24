«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Полузащитник «Манчестер Сити» Синан Битики завершил карьеру в 22 года из-за гипетрофической кардимиопатии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно источнику, клуб предложил косовару место в скаутском отделе.

Битики подписал контракт с «горожанами» в апреле 2012 года, перейдя из австрийской «Адмиры». Хавбек не имел опыта выступлений за главную команду клуба и преимущественно играл за другие команды на правах аренды. Последним местом аренды Битики стал голландский «Гоу Эхед Иглс».

По информации Daily Mail, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола следил за Битики и хотел задействовать его в играх основного состава.