Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Карабах» и вышел из группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» в гостях крупно обыграл «Карабах» – 4:0. Дубль на свой счет записал Виллиан.

После этой победы лондонский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира. Азербайджанцы замыкают турнирную таблицу группы С.

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Азар, 21 (с пенальти); 0:2 – Виллиан, 36; 0:3 – Фабрегас, 71 (с пенальти); 0:4 – Виллиан, 85.

Удаление: Садыгов, 19 – нет.

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