Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Карабах» и вышел из группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» в гостях крупно обыграл «Карабах» – 4:0. Дубль на свой счет записал Виллиан.
После этой победы лондонский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира. Азербайджанцы замыкают турнирную таблицу группы С.
Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Азар, 21 (с пенальти); 0:2 – Виллиан, 36; 0:3 – Фабрегас, 71 (с пенальти); 0:4 – Виллиан, 85.
Удаление: Садыгов, 19 – нет.
Источник: Бомбардир.ру