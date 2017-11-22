УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в игре с АПОЭЛом

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении защитника «Реала» Даниэля Карвахаля.

Как сообщается на официальном сайте организации, 25-летний испанец подозревается в намеренном получении желтой карточки в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа (6:0).

Карвахаль получил предупреждение на 90-й минуте встречи за затягивание времени. Для футболиста эта желтая карточка стала уже третьей в нынешнем розыгрыше турнира.

Игрок пропустит матч 6-го тура ЛЧ с «Боруссией» (6 декабря), но сможет принять участие в плей-офф.