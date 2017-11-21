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  • Гончаренко: «Русские игроки медленно запрягают, но могут очень быстро ехать»

Гончаренко: «Русские игроки медленно запрягают, но могут очень быстро ехать»

21 ноября 2017, 13:31
2

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чем интересна работа с игроками различных национальностей.

Помимо армейского клуба белорусский специалист в своей карьере возглавлял БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».

«Дает ли что-то тренеру опыт работы с представителями разных культур и народов? Это очень интересный вопрос. Можно учиться у всех. Вот есть у нас Понтус Вернблум, это скандинавская школа: очень хорошая тактическая выучка, высокая физическая подготовка, профессионализм, целеустремленность и понимание, что я хочу играть так и добиться такого-то результата. Есть африканская история, когда имеется куча качеств: скорость, техника, пластика, исполнение – но присутствует некоторая нестабильность, и ты зависим от их настроения.

Если брать бразильцев, которых в ЦСКА было традиционно много, они всегда могут решить исход матча. Вагнер Лав и Даниэль Карвальо – раньше, на данный момент это Витиньо, Марио Фернандес. Но чтобы они проявляли свои лучшие качества, они должны быть окружены теплом. Это не зона комфорта, однако они должны чувствовать свою значимость, свою важность. С русскими футболистами ты должен понимать, что они медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать. Люди разные, и ты должен сделать из них хорошую команду», – сказал Гончаренко.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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zatonn
1511260455
Удачи, земляк! Верю, что ты и ЦСКА выйдете в плей-офф ЛЧ!
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Cubinec1989
1511260779
Люди разные, главное что тренер хороший) и мне интересно, юто ЦСКА еще запрягается или уже едет?)) Даешь 11 русских в составе))
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