Дортмундская «Боруссия» может уволить Боша в случае проигрыша «Тоттенхэму» и «Шальке»

Судьба главного тренера дортмундской «Боруссии» Петера Боша может решиться к концу текущей недели.

Как сообщает источник, 53-летний специалист, по всей вероятности, лишится своего поста, если «шмели» проиграют в двух ближайших матчах – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов и с «Шальке» в Бундеслиге.

Поединок между «шпорами» и черно-желтыми в пятом туре Лиги чемпионов состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. С командой из Гельзенкирхена «Боруссия» встретится в рамках 13-го тура чемпионата Германии в ближайший уик-энд.

Бош возглавил дортмундцев минувшим летом. После 12-ти игр «шмели» занимают пятое место в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 20 очков и отставая от первой строчки на девять баллов.