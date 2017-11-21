Дембеле вернулся к тренировкам под присмотром физиотерапевта

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле продолжает восстановление после травмы, которую он получил в середине сентября. Футболист травмировал заднюю поверхность левого бедра.

20-летний француз уже приступил к занятиям на этой неделе. Он проводит их под наблюдением физиотерапевта команды. Отмечается, что его восстановление идет с опережением первоначально запланированного графика.

Ранее появилась информация, что он может сыграть с «Реалом» в рамках Примеры. Игра запланирована на 20 декабря.