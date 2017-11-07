Дембеле может успеть восстановиться к матчу с «Реалом» 20 декабря

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле может быть включен в заявку команды на матч 17-го тура Примеры с «Реалом», который состоится 20 декабря.

В настоящее время француз продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, полученной в сентябре.

При этом отмечается, что каталонский клуб не намерен спешить с возвращением 20-летнего футболиста на поле и не будет форсировать его восстановление.

Изначально сообщалось, что Дембеле в этом году больше не сыграет. Напомним, 3 ноября форвард провел первую тренировку на поле после травмы.