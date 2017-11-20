Трапп может покинуть «ПСЖ», вратарем интересуются «Ливерпуль» и «Боруссия»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики. Об этом сообщил ресурс Calciomercato.

«Скоро чемпионат мира, и я обязан проходить в состав. Не знаю, буду ли я участвовать во внутреннем чемпионате – мы еще не обсуждали этот вопрос. Если я не буду играть, надо думать над другими вариантами.

Сделаю все, чтобы поехать на ЧМ-2018. На данный момент это сложный вопрос, но я работаю каждый день, чтобы быть в форме. Йоахим Лев сказал, что для попадания в заявку мне нужна игровая практика», – сказал 27-летний игрок сборной Германии.

В текущем сезоне Трапп не играл за команду Унаи Эмери. Основной вратарь команды Альфонсе Ареола провел 18 матчей во всех турнирах.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Траппу со стороны «Ливерпуля» и «Боруссии».