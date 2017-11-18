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  • Вратарь «ПСЖ» Трапп намекнул, что хотел бы перейти в «Ливерпуль»

Вратарь «ПСЖ» Трапп намекнул, что хотел бы перейти в «Ливерпуль»

18 ноября 2017, 12:21
6

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп признался, что ему нравится АПЛ. По словам немецкого стража ворот, он симпатизирует «Ливерпулю».

«Ливерпуль» – потрясающий клуб с большими традициями. Конечно же, я фанат АПЛ. Красные мне небезынтересны, они уже завоевали много титулов. Юрген Клопп – очень хороший тренер.

Я еще не думал о возможном переходе в какой-либо другой клуб, нов футболе многое может случиться. И пусть я не являюсь самым терпеливым человеком, но я должен сохранять спокойствие», – сказал Трапп.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь не провел ни одного матча.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Ливерпуль Трапп Кевин
Комментарии (6)
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Chesn0k
1510997716
норм был бы вариант и для траппа, и для ливерпуля
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Аристократ Олжик
1510999792
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь не провел ни одного матча - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В самый раз в Ливерпуль . . .
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karamaltyk
1511009947
Последний 4 матча(3-ПСЖ, 1-сборная) отыграл на ноль, по мне так получше Симона будет
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