Вратарь «ПСЖ» Трапп намекнул, что хотел бы перейти в «Ливерпуль»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп признался, что ему нравится АПЛ. По словам немецкого стража ворот, он симпатизирует «Ливерпулю».

«Ливерпуль» – потрясающий клуб с большими традициями. Конечно же, я фанат АПЛ. Красные мне небезынтересны, они уже завоевали много титулов. Юрген Клопп – очень хороший тренер.

Я еще не думал о возможном переходе в какой-либо другой клуб, нов футболе многое может случиться. И пусть я не являюсь самым терпеливым человеком, но я должен сохранять спокойствие», – сказал Трапп.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь не провел ни одного матча.