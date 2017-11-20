Миланов и Алексей Березуцкий не помогут ЦСКА во встрече с «Бенфикой»

ЦСКА не сможет рассчитывать на защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова в домашней встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, оба футболиста получили повреждения в матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

«Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с «Бенфикой» абсолютно исключено», – сказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Поединок ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.