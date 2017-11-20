Тавеккио сообщил о своем уходе с поста президента Итальянской федерации футбола

Президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сообщил о своей отставке. Произошло это сегодня, в понедельник, на заседании организации.

74-летний функционер признал, что провалил период своего правления, закончившийся тем, что национальная команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018 года.

«Я сожалею. Ухожу, потому что потерпел неудачу. Хочу извиниться перед всем народом Италии. Настало время для итальянского футбола вступить в новую эру», – сказал Тавеккио.

Напомним, «скуадра адзурра» впервые с 1958 года не сумела пробиться в финальную стадию мирового первенства, уступив Швеции в стыковых матчах (0:1; 0:0).