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  • Самедов: «Все игроки и болельщики «Спартака» мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов»

Самедов: «Все игроки и болельщики «Спартака» мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов»

20 ноября 2017, 12:08
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями о выступлении в Лиге чемпионов. Хавбек подчеркнул, что красно-белые обязаны брать участие в самом престижном европейском клубном турнире каждый год, а также отметил, что все игроки и болельщики команды мечтают о выходе в плей-офф.

– Можете описать эмоции от участия со «Спартаком» в главном клубном турнире Европы?

– Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов – мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского «Спартака». Еще лет 15-20 назад «Спартак» постоянно играл в нем и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

– Насколько ценно для вас защищать в Лиге чемпионов честь родного города?

– Мне очень приятно защищать цвета московского «Спартака», ведь я воспитанник этого клуба. Для меня важно играть за «Спартак» и играть в таком турнире, как Лига чемпионов. Всю карьеру я провел в Москве, в московских клубах, так или иначе вся моя карьера связана с Москвой. Мне всегда было комфортно играть в этом городе. Уж не знаю, повезло мне или не повезло, но моя карьера сложилась так как сложилась, и я ни о чем не жалею. Я тесно связан с этим городом и его очень сильно люблю.

– Делает ли участие в Лиге чемпионов «Спартак» сильнее?

– Думаю, да. Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растешь. Это помогает развиваться каждому футболисту.

– Свой первый гол в Лиге чемпионов вы забили именно в матче с «Марибором». Сильная была радость?

– Был очень рад, что получилось забить, но сильно большого значения этому голу не придаю. Забил я, не забил – не важно. В первом туре нам в первую очередь хотелось победить. Действительно сильные эмоции я испытал, наверное, уже в следующем туре в Москве, где была вся эта атмосфера, 50 тысяч зрителей, в соперниках – «Ливерпуль». В этот момент ты и понимаешь – да, это Лига чемпионов. Ощущаешь весь масштаб турнира.

– Изменились ли цели «Спартака» в Лиге чемпионов?

– Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как «Спартак», все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Спартак» после четырех туров занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е, набрав пять очков. Завтра московская команда на своем поле примет «Марибор». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Самедов Александр
Комментарии (5)
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oyabun
1511171118
Жаль не написали, как долго еще Александр будет лечиться. Очень нужен команде!
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Федорыч-НН
1511171518
Верить, мечтать и надеяться - это удел болельщиков. Обязанность футболистов - пахать на тренировке и рубиться в каждом матче до последней минуты добавочного времени (вспомним знаменитый финал ЛЧ-1999 Бавария - МЮ)
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Диктор
1511177522
Выздоравливай быстрее Саша,ты нужен команде.А так все правильно сказал.
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DOCTOR PENALTY
1511186308
Саша, давай подтягивайся быстрее, что-то ты засиделся на больничке.
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OfaZavr
1511189975
мы верим в вас и также хотим чтобы вышли из группы. Постарайтесь на все 100%.
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