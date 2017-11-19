Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко призывает уволить Шалимова из «Краснодара»

19 ноября 2017, 08:57
39

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 17 тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4) выразил точку зрения, что «быкам» нужно пригласить нового главного тренера.

«Я говорю, что эта проблема тренерская. Я думаю, что Игорь Шалимов не тот тренер, который способен привести «Краснодар» к чемпионству. А краснодарцы по своей обеспеченности: финансовой, структурной; по возможностям, по набору игроков — обязаны бороться за первое место в чемпионате России.

А Шалимов второй сезон подряд пытается зацепиться за строчку, которая позволит играть в Лиге Европы. На мой взгляд, Шалимов «Краснодару» не подходит — им нужен новый тренер», – сказал Червиченко.

Южане в турнирной таблице идут на пятом месте.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Червиченко Андрей
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1511071542
Я, думаю, в Краснодаре сами разберутся с тренерским вопросом!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1511073838
это надо было сделать еще после вылета с ЛЕ! пусть Кононова возвращают
Ответить
Italian_93
1511075764
Что за хрень вечную якобы бывшие всякие президенты и другого вида лохопеды, сами оленеводы ничего не добившееся что-то требуют да и только пи...ят, молчи в тряпку жирный неудачник, за 2 года просрал Романцева и команду опустил до плинтуса
Ответить
Krasnodar 123
1511075795
Галицкому и Хащигу нравится и тренер и игра команды! С такой атакующей игрой и результатами скоро будут сидеть на стадионе вдвоем! А Шалимова и ставить незачем было, всем кроме Галицкого было ясно, что он не тренер и даже не физрук.
Ответить
KARAT777
1511077103
Шалимова давно пора убрать- там скоро на туманном альбионе тренер освободиться .... С этим тренером хорошие шансы
Ответить
Gullit 76
1511079646
Об этом вся Россия мечтает.
Ответить
OfaZavr
1511080059
это давно понятно.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511082338
Этот хохол несколько лет уже не может успокоиться, что ему не дали возможность зарабатывать халявное бабло на бренде Спартака. Вымещает свою злость на всём, что касается Спартака. Выливает грязь на всех, кто связан со Спартаком, кто от него дистанцировался. Обидно, что столько людей слепо поддаются на эти провокации. Послушайте что говорят о Шалимове специалисты и люди разбирающиеся в футболе и сразу поймёте цену словам разных червяковых и кафелевых. А Шалимову и Краснодару желаю удачи и побед.
Ответить
m40
1511083514
Может Шалимов и не тянет. Но кто такой Червиченко для Краснодара чтобы призывать?
Ответить
Diesel133
1511104208
Рахимов без работы сидит.. А так мне кажется, пригласили бы Тихонова или Семака.
Ответить
Главные новости
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+