Червиченко призывает уволить Шалимова из «Краснодара»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 17 тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4) выразил точку зрения, что «быкам» нужно пригласить нового главного тренера.

«Я говорю, что эта проблема тренерская. Я думаю, что Игорь Шалимов не тот тренер, который способен привести «Краснодар» к чемпионству. А краснодарцы по своей обеспеченности: финансовой, структурной; по возможностям, по набору игроков — обязаны бороться за первое место в чемпионате России.

А Шалимов второй сезон подряд пытается зацепиться за строчку, которая позволит играть в Лиге Европы. На мой взгляд, Шалимов «Краснодару» не подходит — им нужен новый тренер», – сказал Червиченко.

Южане в турнирной таблице идут на пятом месте.