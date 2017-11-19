Буффон и Барцальи пропустят матч против «Сампдории» из-за невыхода Италии на ЧМ

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и защитник Андреа Барцальи пропустят матч 12-го тура Серии А против «Сампдории». Об этом рассказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

«Они очень переживают из-за невыхода сборной на чемпионат мира. Не могу представить, насколько это разочарование огромно, особенно для Буффона. Это был бы его шестой чемпионат мира. Но жизнь продолжается, им просто нужно время», — сказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Матч «Сампдория» – «Ювентус» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.